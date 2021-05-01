Ablası, kaybolduktan 22 sonra bulunan afacana gözü gibi bakıyor
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Ablası, kaybolduktan 22 sonra bulunan afacana gözü gibi bakıyor

Ablası, kaybolduktan 22 sonra bulunan afacana gözü gibi bakıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tokat'ta kaybolduktan 22 saat sonra bulunan 1,5 yaşındaki Süleyman Asaf Yıldırım'ı ablası gözünün önünden ayırmıyor.

Tokat'ta kaybolduktan 22 saat sonra bulunan 1,5 yaşındaki Süleyman Asaf Yıldırım'ı ablası gözünün önünden ayırmıyor.

Tokat'ta yaylada ağılın önünde oynarken kaybolduktan 22 saat sonra 10 kilometre uzaklıkta tarlada çiftçiler tarafından bulunan Süleyman Asaf Yıldırım, hastaneden taburcu edildi. Evine anne ve babası ile birlikte dönen afacan, mahallede arkadaşları ile oynadı. Oldukça hareketli olan çocuk ablasının koruması altında. 12 yaşındaki Cansu Yıldırım, evlerinin önünde oynayan kardeşinin peşini biran olsun bırakmıyor. Abla Yıldırım, kardeşinin bulunduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Süleyman'ı bir daha tek başına bırakmayacağım. Gözüm üstünde olacak. Bulunduğu için çok mutluyum. İnşallah bir daha kaybolmaz. Çok hareketli bir kenara geçip oturmuyor, hemen kalkıp gidiyor" dedi.

Oğluna sağ salim kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Sema Yıldırım, "Rabbime şükürler olsun oğlum sağ salim kucağımda. Rabbim kimseye böyle bir şey göstermesin. Biraz yaramaz yerinde durmuyor. Ablası bundan sonra sürekli yanında olacak. Yaylaya gidersem de artık tek başına bırakmayacağım" diye konuştu. Anne Yıldırım, oğlunun henüz konuşamadığı için sorularına cevap veremediğini sözlerine ekledi.

Tokat merkeze bağlı Çat Beldesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan Süleyman (40) - Sema Yıldırım (31) çiftinin 5 çocuğundan en küçük olanı 1,5 yaşındaki Süleyman Yıldırım 3 gün önce 18.30 saatlerinde kaybolmuştu. Belde sakinleri başta olmak üzere Jandarma, AFAD ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği bölgede hummalı bir çalışma yapıldı. Karadan yapılan arama çalışmalarının yanı sıra havadan drone ile arama yapıldı. Olaydan yaklaşık 22 saat sonra çocuk kaybolduğu yerden yaklaşık 10 kilometre uzakta bir tarlada çalışan çiftçiler tarafından bulundu. - TOKAT

Ablası, kaybolduktan 22 sonra bulunan afacana gözü gibi bakıyor
Ablası, kaybolduktan 22 sonra bulunan afacana gözü gibi bakıyor
Ablası, kaybolduktan 22 sonra bulunan afacana gözü gibi bakıyor
Ablası, kaybolduktan 22 sonra bulunan afacana gözü gibi bakıyor
Ablası, kaybolduktan 22 sonra bulunan afacana gözü gibi bakıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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