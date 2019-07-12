Abdullah Gül, yeni parti ile ilgili soruya yanıt verdi: Söyleyeceklerim bu kadar

Eski Bakan Ali Babacan ile birlikte yeni parti iddiaları nedeniyle gündemde olan 11 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, gazetecilerin yeni parti sorularını dikkat çeken bir şekilde yanıtsız bıraktı. Gül, "Söyleyeceklerim sadece bu kadar" dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ismini taşıdığı Abdullah Gül Üniversitesi'nin (AGÜ) mezuniyet törenine katılmak için Kayseri'ye geldi. Abdullah Gül burada gazetecilerin yeni parti ile ilgili sorusunu yanıtsız bıraktı.

"BAŞKA BİR AMAÇ YOK"

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erkilet Havaalanı'nda Vali Şehmus Günaydın, AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ve bazı protokol üyeleri tarafından karşılandı. Havaalanı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Gül, "Ziyaretim tamamen eğitim ile ilgili. Biliyorsunuz ismimi taşıyan üniversitenin, AGÜ'nün diploma töreni var. Türkiye'nin seçkin üniversitelerinden biri oldu bu üniversite. Dolayısıyla o mutluluğu paylaşmak için buradayım. Başka bir amaç yok" diye konuştu.

"SÖYLEYECEKLERİM BU KADAR"

Son dönemde gündemde olan 'yeni parti' hakkında soru sorulması üzerine Gül, "Söyleyeceklerim sadece bu kadar" diye cevap vererek aracına bindi. Havaalanından ayrılan Gül; AGÜ'nün mezuniyet törenine katılmak için Sümer Kampüsü'ne geçti.