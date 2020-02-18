: Abdullah Gül'ün "Gezi ile gurur duyuyorum" sözlerine Beştepe'den yanıt geldi

18.02.2020 20:48 | Son Güncelleme: 18.02.2020 21:06

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'de düzenlenen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Kalın, Gezi Parkı Davası'nda tüm sanıklar hakkında beraat kararı çıkmasını değerlendirdi. Kalın ayrıca 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ünGezi Parkı eylemleriyle ilgili olarak, "Gezi eylemleriyle gurur duyuyorum" açıklamasına da yanıt verdi.

"GEZİ OLAYLARININ ÜLKEYE VERDİĞİ ZARARI UNUTMAYALIM"

Kalın, Gezi Davası'nda 9 sanığa verilen beraat kararlarıyla ilgili "Öncelikle bugün Gezi davasıyla ilgili verilen kararla ilgili yorum yapmamız doğru olmaz. Karar yargıda. Bunun bütünlüğü içerisinde değerlendirmeler mutlaka yapılacaktır. Gezi olaylarıyla ilgili bu mahkeme meselelerinin yanında bir kalkışma olarak bu ülkeye verdiği zararı unutmamamız lazım. Vandallıktan siyasi kutuplaşmaya, Türkiye'nin gündemine ayrıştırıcı meselelerin sokulmasına neler yaşadığımızı hatırlayalım. Böyle bir Gezi meselesi üzerinden tarihi yeniden okumaya yönelik girişimlerin yapıldığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜL'ÜN "GEZİ EYLEMLERİYLE GURUR DUYUYORUM" SÖZLERİNE YANIT

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ise Gezi Parkı eylemleriyle ilgili olarak, "Gezi eylemleriyle gurur duyuyorum" sözleriyle ilgilide konuşan Kalın, "Sayın Gül gurur duyabilir, kendi değerlendirmesidir. Görevdeyken de birtakım değerlendirmeler, farklı düşünceleri vardı. Bir bütün olarak okuduğunuzda Türkiye'nin o dönemde çok zor bir süreçten geçtiğini akıldan çıkarmayalım." dedi.

NE OLMUŞTU?

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 7'si firari 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davada karar çıktı.

Sanıklar tüm suçlardan beraat etti. Tutuklu tek sanık Osman Kavala'ya tahliye kararı çıktı. İçlerinde Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora gibi isimlerin de bulunduğu 7 firari sanığın dosyası ayrıldı.

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