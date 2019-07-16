Abdullah Gül'ün 15 Temmuz gecesi görüntüleri yeniden gündem oldu

Darbe girişiminin üçüncü yılında, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 15 Temmuz gecesi kaydedilen görüntüleri yeniden gündem oldu.

BAŞDANIŞMAN CANGAL YENİDEN PAYLAŞTI

Gül'ün televizyona bağlanarak, sokağa çıkma çağrısı yaptığı anlarda kaydedilen video, başdanışmanı Osman Cangal tarafından yeniden paylaşıldı.

Görüntülerde Gül'ün hasır sandalye üzerinde vantilatörlü ve alt katta olduğu tahmin edilen bir odada konuşma yaptığı görülüyor.

3 YIL ÖNCE YOUTUBE'A YÜKLENMİŞ

Birçok haber sitesinin yeni servis edildiğini iddia ettiği, Abdullah Gül'ün 15 Temmuz gecesi kaydedilen görüntülerinin 3 yıl önce Youtube'a yüklendiği ortaya çıktı.