: Abdullah Gül, Gezi olayları sözleriyle ilgili kendisine tepki gösteren Bakan Soylu'ya yanıt verdi

22.02.2020 20:15 | Son Güncelleme: 22.02.2020 20:33

Son dönemlerde AK Parti'yle ters düşen açıklamalarıyla gündeme gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gezi olaylarıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tepki gösterdiği sözleriyle ilgili yeni açıklama yaptı.

SOYLU, GÜL'ÜN GEZİ SÖZLERİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Abdullah Gül'ün Karar gazetesinde yayınlanan açıklamalarının ardından, "O günkü Cumhurbaşkanımızın sanki o olayların yaşandığı bir ülkede yaşamıyormuş gibi bugün söz söylemesi de bırakın İçişleri Bakanlığını, bu ülkenin bir ferdi olarak, içime hançer gibi saplanmıştır" demişti.

"SÖZLERİMİN ÇARPITILMASI BÜYÜK BİR AYIP VE ÇİRKİNLİK"

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Karar Gazetesi'ne verdiğim mülakatta Gezi olayları ile ilgili kısmın kasıtlı olarak bazı çevrelerce çarpıtılmasını çok büyük bir ayıp ve çirkinlik olarak görüyorum. Söyleşinin ilgili kısmını kamuoyunun vicdanına aynen sunuyorum." dedi.

Gül, tweetine Karar gazetesinde yayınlanan söyleşisinin şu bölümünü ekledi:

BAKAN SOYLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de düzenlenen AK Parti Siyaset Akademisi Toplantısı'na katılmıştı.

Konuşmasında "Gezi olmamış olsaydı adımın Süleyman olduğu gibi eminim ki, biz şu anda 15 bin dolar kişi başına gelir seviyesine ulaşmıştık" diyen Soylu, Abdullah Gül'e de tepki göstermişti.

Gül'ün sözlerini "İçime saplanan bir hançer" diye nitelendiren Soylu, şu şekilde konuşmuştu:

"Kimse kusura bakmasın, o günkü Cumhurbaşkanımızın, sanki o olayların yaşandığı bir Türkiye'de yaşamıyormuş gibi bugün söz söylemesi de bırakın İçişleri Bakanlığı'nı, bu ülkenin bir ferdi olarak, Süleyman Soylu olarak içime hançer gibi saplanmıştır. Hem Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakacaksınız hem Tayyip Erdoğan'ın karşısında birileriyle anlaşma yapacaksınız, ondan sonra da bugün gelip sırça köşklerinizde devletin size sunduğu bütün imkanlarla bu milletin size verdiğini bir şekilde bu millete kötülük olarak anlatmaya çalışacaksınız. Yazıklar olsun size. Çok net ve açık söylüyorum, ne yapacaksanız yapın. Bu millet sizi de biliyor, çektiği sıkıntıları da bu oyunu kimin ortaya koyduğunu da biliyor. Siz Amerika ile Avrupa ile beraber olun. Allah şahittir, Tayyip Erdoğan Allah ve milletle beraberdir."

ERDOĞAN YANIT VERMEMİŞTİ

Gazeteciler geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Abdullah Gül'ün açıklamalarını sormuştu. Erdoğan, "Biz kendi işimize bakalım" diyerek yanıt vermekten kaçınmıştı.

ABDULLAH GÜL NE DEMİŞTİ?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 4 gün önce bir gazeteye verdiği demecinde Gezi Parkı protestolarından gurur duyduğunu belirtmişti. Gül, "Bana o zaman ilk sorulan soruya (Gezi Parkı protestolarıyla ilgili) verdiğim cevap şuydu: 'Bununla büyük bir gurur duyuyorum' dedim. Şaşırdı herkes. Çünkü 'Türkiye'nin problemlerinin mahiyetini değiştirmişiz. Eskiden insanlar insan hakları için sokağa çıkardı. Faili meçhuller dursun diye çıkardı. Yolsuzluk dursun diye sokağa çıkardı. Şimdi insanlar ağacı kestirmem diye sokağa çıkmış, çevre duyarlılığı için sokağa çıkmış. Türkiye'nin problemlerini İngiltere'nin, ABD'nin problemleri haline çevirmişiz' dedim" şeklinde konuşmuştu.

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