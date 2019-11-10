Abdullah Gül'den 10 Kasım mesajı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümüne ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.
Gül paylaşımında, "Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum" ifadesini kullandı.
İşte o paylaşım;
Haber Videosu: Abdullah Gül'den 10 Kasım mesajı