: Abdullah Gül, Davutoğlu'nu arayarak Gelecek Partisi'nin kuruluşu nedeniyle tebrik etti

14.12.2019 19:11 | Son Güncelleme: 14.12.2019 19:30

Ahmet Davutoğlu liderliğinde kurulan Gelecek Partisi'yle ilgili 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'dan ilk mesaj geldi. Davutoğlu'nu arayan Gül, partinin kuruluşu nedeniyle tebriklerini ileterek iyi dilek ve temennilerini ilettiği belirtildi.

Gelecek Partisi'nin sosyal medya hesabondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül; Sayın Ahmet Davutoğlu'nu arayarak Gelecek Partisi'nin kuruluşu nedeniyle tebriklerini iletti. Türkiye gündeminin de ele alındığı görüşmede, taraflar karşılıklı iyi dilek ve temennilerini belirtti."

KILIÇDAROĞLU DA ARADI

Gelecek Partisi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi'nin açılış konuşmasının ardından partinin genel başkanı Ahmet Davutoğlu'nu arayarak tebrik ettiğini söyledi. Ayrıca Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi de, Davutoğlu'nu arayarak tebrik etti. Yapılan açıklamada, görüşmelerde gündem başlıklarının konuşulduğu açıklandı.

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