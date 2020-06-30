Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı mı oluyor?
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Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı mı oluyor?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, uzun süren sessizliğini dün bozarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Bugün de Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'dan Gül ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı mı oluyor? Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı mı oluyor?
30.06.2020 11:28 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:55

Uzun zaman sonra dün sessizliğini bozan ve ekonomiye ilişkin eleştirilerde bulunan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı mı oluyor?

ABDULLAH GÜL, CUMHURBAŞKANI ADAYI MI OLUYOR?

Hakan Hürriyet Gazetesi'nde bugün yayımlanan yazısında, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Millet İttifakı'nın adayı olmayı amaçladığını iddia etti. Hakan, Gül'ün bu sebeple Ali Babacan'ın partisinde kendisini öne çıkarmadığını, geri planda tuttuğunu belirtti.

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