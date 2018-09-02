ABD'yi Sarsan Olay! 18 Yaşındaki Çete Üyesi, 11 Yaşındaki Kız Çocuğuna Tecavüz Etti
ABD'de çete üyesi Julio Cesar Ayala isimli genç, camdan girdiği ikinci kattaki evde 18 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etti.
ABD, 18 yaşındaki çete üyesi El Salvador göçmeni olan Julio Cesar Ayala'nın, 11 yaşındaki bir kızın odasına camdan girerek tecavüz etmesini konuşuyor.
KIZIN BAĞIRMASI ÜZERİNE KAÇTI
ABD'nin New York eyaletinin Brooklyn kentinde etkili olan MS-13 çetesinin bir üyesi, işlediği suçla ABD'yi şoke etti. Çarşamba günü 23.30 civarında El Salvador göçmeni olan Julio Cesar Ayala, bir apartmanın ikinci katına çıktı. Camdan içeri giren Ayala, 11 yaşındaki kıza yatağında tecavüz etti. 18 yaşındaki tecavüzcü, kızın bağırması üzerine kaçtı.
İNŞAATTA YAKALANDI
Günler süren aramalar sonuç verdi ve tecavüzcü dün bir inşaatta yakalandı. Gözaltına alınan Ayala, yargılanmayı bekliyor.
YORUMLAR (2)
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