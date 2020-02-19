Suriye'de tehlikeli gerginlik! ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı

19.02.2020 23:55 | Son Güncelleme: 20.02.2020 00:12

Suriye'de, ABD ile Rusya arasındaki petrol çekişmesi sürüyor. Daha önce Haseke ve Tel Temır belde merkezinin 4 kilometre batısındaki M4 karayolu üzerinde sık sık Rus askerlerinin yolunu kesen ABD askerleri, Rus ordusuna ait zırhlı aracın yoldan çıkmasına neden oldu.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, ABD askerleri, kullandıkları zırhlı aracı Rus ordusuna ait zırhlı aracın önüne kırdı. Yaşanan olay arabasıyla yoldan geçen bir vatandaş tarafından kaydedildi.

ABD PETROL SAHALARINDA VARLIK GÖSTERİYOR

ABD, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde toplam 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye asker gönderiyor.

ABD Başkanı Donald Trump da ülkenin doğusundaki petrol sahalarını güvence altına aldıklarını ve burada bir miktar ABD askerinin kalacağını ifade etmişti.

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