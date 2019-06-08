ABD ve Rusya arasında neredeyse savaş çıkıyordu! Pasifik'teki görüntülerde dikkat çeken detay

ABD ve Rus askeri gemilerinin Filipinler Denizi'ndeki çarpışma tehlikesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Rus gemisi Amiral Vinogradov'da görev yapan askerlerin, geminin helikopter sahası üzerinde yarı çaplak şekilde güneşlendiği göze çarpıyor.

ABD Donanmasının Pasifik Okyanusu'nda görev yapan 7. Filosundan yapılan açıklamada, 7 Haziran Cuma günü bir Rus savaş gemisinin Filipinler Denizi'nde seyreden güdümlü füze kruvazörü USS Chancellorsville gemisine tehlikeli şekilde yaklaşması sonucu çarpışma tehlikesi yaşandığı belirtilmişti.

Rus Amiral Vinogradov'un Amerikan USS Chancellorsville gemisiyle neredeyse çarpışacağı görüntü, ABD donanması resmi Twitter hesabından video kayıtlarını yayınladı.

GÜNEŞLENMEYE DEVAM ETTİLER

İki ülke de olayla ilgili birbirlerini suçlarken, Pentagon'un paylaştığı görüntülerde dikkat çeken ayrıntı ise, Rus savaş gemisinde güneşlenen askerler oldu.

Amiral Vinogradov'un ABD gemisine 20 metre kadar sokulduğu sırada çok sayıda asker helikopter pistinde güneşlenmeye devam ediyor.

Pasifik Okyanusu'ndaki gerilim, ABD donanmasının Rusya'nın Amerikan jetlerine Suriye semalarında müdahale ettiği yönündeki açıklamasından birkaç gün sonra yaşandı.

ABD ve Rusya, havada ve denizde sık sık gerçekleşen tehlikeli yakınlaşmalardan birbirlerini sorumlu tutuyor.

ABD Kasım ayında Karadeniz'de bir Rus jetinin ABD savaş uçağına yaklaşmasına dair görüntüleri paylaşarak Rusya'nın sorumsuzca davrandığını söylemiş, Rusya ise ABD uçağının kendi hava sahalarını işgal ettiğini açıklamıştı.

Rusya'nın Pasifik Filosu'nda Amiral Vinogradov'un yanı sıra iki savaş gemisi daha bulunuyor.

1987 yılında denize indirilen Amiral Vinogradov, üç yıl önce Hawaii açıklarında tatbikat yapan ABD donanmasını gözetlerken görülmüştü.