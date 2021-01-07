ABD Ulaştırma Bakanı Chao'dan istifa açıklaması
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ABD Ulaştırma Bakanı Chao'dan istifa açıklaması

07.01.2021 23:52 | Son Güncelleme: 07.01.2021 23:56
ABD Ulaştırma Bakanı Chao'dan istifa açıklaması

ABD Ulaştırma Bakanı Elane Lan Chao, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre binasına zorla girmesinin ardından istifa edeceğini açıkladı.

ABD Ulaştırma Bakanı Elane Lan Chao, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre binasına zorla girmesinin ardından istifa edeceğini açıkladı.

ABD Ulaştırma Bakanı Elane Lan Chao, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saldırı, basitçe kenara koyamayacağım şekilde, beni derinden etkiledi" diyerek istifa edeceğini açıkladı. Bu istifa kararı, Trump kabinesindeki ilk istifa kararı oldu.


ABD Ulaştırma Bakanı Chao'dan istifa açıklaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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