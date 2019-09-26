ABD Ticaret Bakanı Ross, "10. Türkiye Yatırım Konferansı" gala yemeğine katıldı

26.09.2019 04:17

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un konuşması NEW YORK - ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul Görüşmeleri için bulunduğu New York'ta, Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 10. Türkiye Yatırım Konferansı gala yemeğine katılarak konuşma yaptı.

Kaynak: AA