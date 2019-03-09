ABD Tehdit Etti, Türkiye S-400 İçin Tarih Verdi

ABD, Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemi için Türkiye'yi tehdit etmeye devam ediyor. En son Pentagon Sözcüsü Charlie Summers, Türkiye'yi tehdit ederek "F-35'lerin teslimatı ve Patriot satışı tehlikeye girer" dedi. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Milli Savunma Bakanı Akar, "S-400'ler ekimden itibaren kurulmaya başlanacak." dedi.

ABD'nin tepkisini çeken S-400'lerle ilgili konuşan Milli Savunma Bakanı Akar şu ifadeleri kullandı:

"S-400 ALMAMIZ ZORUNLULUK"

"S-400'ler ekimden itibaren kurulmaya başlanacak. Nerelerde olacağı konusunda Hava Kuvvetleri çalışmaları sürdürüyor. Bizim S-400 almamız bir tercih olmanın ötesinde zorunluluk. 82 milyon vatandaşımızı korumak ve kollamak zorundayız"