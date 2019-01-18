ABD, Suriye'ye Hava Saldırısı Düzenledi: Çok Sayıda Ölü Var

ABD, Suriye'ye Hava Saldırısı Düzenledi: Çok Sayıda Ölü Var

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon tarafından Suriye'nin Deyrizor şehrine hava saldırısı düzenlendi. Hava saldırısı sonrası 20 sivil hayatını kaybetti.

ABD, Suriye'ye Hava Saldırısı Düzenledi: Çok Sayıda Ölü Var

Suriye'nin Deyrizor şehrine ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon tarafından düzenlenen hava saldırısında 20 sivil hayatını kaybetti.

20 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon Suriye'de terör örgütlerine yönelik hava saldırılarını sürdürüyor. Koalisyon tarafından Deyrizor iline hava saldırısı gerçekleştirdi. Suriye basını, hava saldırısında 20 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

SURİYELİ YETKİLİLER BM'YE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Suriyeli yetkililer daha önce Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulunarak ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye'deki saldırılarını durdurmasını talep etmişti.

ABD ve müttefikleri, Suriye ve Irak'ta varlık gösteren terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarına 2014 yılında başlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Aralık ayında Suriye'deki ABD askerlerinin ülkeden çekileceğini duyurmuştu.

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