ABD, Suriye'ye Hava Saldırısı Düzenledi: Çok Sayıda Ölü Var
ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon tarafından Suriye'nin Deyrizor şehrine hava saldırısı düzenlendi. Hava saldırısı sonrası 20 sivil hayatını kaybetti.
Suriye'nin Deyrizor şehrine ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon tarafından düzenlenen hava saldırısında 20 sivil hayatını kaybetti.
20 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon Suriye'de terör örgütlerine yönelik hava saldırılarını sürdürüyor. Koalisyon tarafından Deyrizor iline hava saldırısı gerçekleştirdi. Suriye basını, hava saldırısında 20 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.
SURİYELİ YETKİLİLER BM'YE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU
Suriyeli yetkililer daha önce Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulunarak ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye'deki saldırılarını durdurmasını talep etmişti.
ABD ve müttefikleri, Suriye ve Irak'ta varlık gösteren terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarına 2014 yılında başlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Aralık ayında Suriye'deki ABD askerlerinin ülkeden çekileceğini duyurmuştu.