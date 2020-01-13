: ABD Savunma Bakanı'ndan Trump'a yalanlama: Kanıt görmedim

13.01.2020 10:22 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:36

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper, istihbarat yetkililerinden gelen İran'ın 4 ABD elçiliğine saldırmayı planladığı bilgisine dair somut bir kanıt görmediğini söyledi.

TRUMP'I YALANLADI

Esper, ABD Başkanı Donald Trump'a elçiliklere yönelik saldırıların muhtemel olduğu hususunda katıldığını belirterek, Trump'ın Fox News'e yaptığı, dört ABD büyükelçiliğine saldırı planı açıklamalarının özel bir kanıta dayanmadığını ifade etti.

"KANIT GÖRMEDİM"

Pazar günü CBS televizyon programında konuşan Esper, istihbarat yetkililerinden saldırı planına ilişkin somut kanıtlar gelip gelmediği sorusuna, "4 elçiliğe yönelik böyle bir kanıt görmedim" yanıtı verdi.

Trump, İran Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine gerekçe olarak İran'ın ABD büyükelçiliklerine yönelik saldırı planı yaptığını öne sürmüştü.

TRUMP "SÜLEYMANİ 4 ELÇİLİĞE SALDIRACAKTI" DEMİŞTİ

Süleymani'nin Irak'ta, ABD hava saldırısında öldürüldüğünün bildirilmesinin ardından ABD yönetimi, hava saldırısının yapıldığını çünkü Irak'ta ve çevresinde İran'ın ABD'li diplomatlarına yönelik saldırı riski olduğunu söylemişti.

Trump, saldırıların "muhtemelen Bağdat'daki elçiliklere yapılacağını" ifade ederek "Dört elçiliğe yönelik olacağını düşündüğümü söyleyebilirim" demişti.

SENATÖR MİKE LEE DE ŞÜPHE DUYUYOR

Cumhuriyetçi Senatör Mike Lee ise pazar günü yaptığı açıklamada, güvenlik yetkilileri ve başkanın İran'a ilişkin kongreye sunduğu bilgilerin doğruluğu hususunda endişeli olduğunu söyledi.

Lee, "Bize genel açıklamalar yapıldı ve ben bilgileri verenlere ve başkana inanıyorum, muhtemel bir saldırı sonucuna varmak için dayanakları olduğuna inanıyorum. Bundan şüphem yok. Yalnızca bunun söylenmesi ve arkasındaki detayların verilmemesi moral bozucu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Euronews.com

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