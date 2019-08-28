ABD Savunma Bakanı Esper: Türkiye F-35 programına dönmek için S-400'lerden vazgeçmeli

28.08.2019 21:29

ABD Savunma Bakanı Mark Esper "Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil olmasını değerlendirmemiz için S-400'lerden vazgeçmesi gerekiyor. Sistemi teslim almaları üzücü. Ya F-35 ya da S-400. İkisi birden olamaz. Birini garaja koyalım diğerini kullanalım gibi bir durum söz konusu olamaz" dedi.

Esper'in bu açıklamalarından satler önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Savaş uçağına ihtiyacımız var. F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız" demişti.

Bugün, Rusya devlet haber ajansı RIA, Türkiye'nin Rusya ile SU-35 ile SU-57'lerin teslimatı hakkında görüştüğünü de duyurmuştu.

"S-400, ACİL BİR İHTİYAÇTI"

Estonya'da F-35 teslimatıyla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Savaş uçağına ihtiyacımız var. F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız" açıklamasında bulunmuştu.

S-400'lerin acil ihtiyaç olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bu acil bir ihtiyaçtı ve S-400'leri almak zorunda kaldık. Biz F-35 programının ortağıyız. Bugünlerde ABD bazı sorunlar çıkarıyor ama biz hala 9 ortaklı bu programın bir parçasıyız. Türkiye F-35'lerin bazı parçalarını üretiyor. Biz F-35 savaş uçaklarını almak istiyoruz ve bunun için 1,4 milyar dolar ödedik. Sonuçta savaş uçaklarına ihtiyacımız var. F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız ama bunu tercih etmeyiz." diye konuşmuştu.