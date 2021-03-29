ABD polisi yaşananlardan ders çıkarmıyor! Bu kez 5 yaşındaki çocuğa kelepçe takıp şiddet uyguladılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD polisi yaşananlardan ders çıkarmıyor! Bu kez 5 yaşındaki çocuğa kelepçe takıp şiddet uyguladılar

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

Sık sık siyahilere yönelik şiddet olaylarıyla gündeme gelen ABD'de yeni bir skandal daha yaşandı. ABD polisi, bu kez 5 yaşındaki bir çocuğa şiddet uyguladı.

ABD'de polis şiddeti görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez mağdur edilen sadece 5 yaşındaki bir çocuktu. Maryland eyaletinde polis, okuldan kaçan bir çocuğu yakaladı.

KELEPÇE TAKTILAR

Çocukla uzun süre alay eden polisler, ardından çocuğu ekip aracına bindirip okula geri getirdi. Polisin şiddeti burada da sona ermedi. Okul müdürünün odasına götürülen çocuk korkudan ağlamaya başladı. Ancak polis çocuğu susturmak için tehditlerine devam etti. Hatta çocuğa kelepçe taktı.

ANNESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından çocuğunun psikolojisinin bozulduğunu söyleyen anne Shanta Grant, polisler hakkında şikayetçi oldu. Polis departmanı ise konunun yargıya taşındığını ancak polislerin görevde olduğunu açıkladı. Olayın yaşandığı okuldan yapılan açıklamada da "Yetişkinlerin bir çocuğa bu şekilde konuşmasının, tehdit etmesinin bir açıklaması olamaz" ifadeleri yer aldı.

ABD polisi yaşananlardan ders çıkarmıyor! Bu kez 5 yaşındaki çocuğa kelepçe takıp şiddet uyguladılar

İlgili Haberler

Polis haftası ne zaman? Türk Polis Teşkilatı kuruluş yıl dönümü ne zaman? Polis haftası nedir?
Polis haftası ne zaman? Türk Polis Teşkilatı kuruluş yıl dönümü ne zaman? Polis haftası nedir?
Tarihte bugün ne oldu? 28 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 28 Mart'ta yaşananlar!
Tarihte bugün ne oldu? 28 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 28 Mart'ta yaşananlar!
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali İhsan Su Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Sezen Aksu Aleyna Tilki Burcu Biricik Cemal Can Canseven
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ozan Tufan Hakan Kutlu Şenol Güneş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD polisi yaşananlardan ders çıkarmıyor! Bu kez 5 yaşındaki çocuğa kelepçe takıp şiddet uyguladılar - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 16:52:04. #1.14#
title