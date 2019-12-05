ABD: Ölen kadının göğsünü okşayan polis görevden alındı
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ABD: Ölen kadının göğsünü okşayan polis görevden alındı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde ölen bir kadının göğüslerini okşadığı görülen bir polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.

05.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:58
ABD: Ölen kadının göğsünü okşayan polis görevden alındı

'nin kentinde ölen bir kadının göğüslerini okşadığı görülen bir memuru hakkında soruşturma başlatıldı.


Associated Press ajansının aktardığına göre polis, ihbar aldığı bir eve giderek, kadının hayatını kaybettiği olaya ilişkin incelemelerde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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