ABD: Ölen kadının göğsünü okşayan polis görevden alındı
Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde ölen bir kadının göğüslerini okşadığı görülen bir polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.
05.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:58
Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde ölen bir kadının göğüslerini okşadığı görülen bir polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.
Associated Press haber ajansının aktardığına göre polis, ihbar aldığı bir eve giderek, kadının hayatını kaybettiği olaya ilişkin incelemelerde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com