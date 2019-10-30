ABD'nin sözde Ermeni soykırım tasarısını ve ekonomik yaptırımları onaylamasına Cumhurbaşkanlığı tepki gösterdi

30.10.2019 07:18

Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunun başlamasının ardından harekete geçen ABD Temsilciler Meclisi, Ermenilere 1915 olayları sırasında soykırım yapıldığı iddiasını onaylayan bir karar tasarısını kabul etti. Ardından oylanan yaptırım yasa tasarısı da kabul edildi.ABD'nin bu küstahça hamlesine ise Cumhurbaşkanlığı'ndan sert tepki geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcü İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi'nde Ermeni tasarısının kabul edilmesine ilişkin sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı twitter üzerinden açıklama yapan Kalın, Amerika'nın utanç verici tarihine bakması gerektiğini söyledi.

Konuya dair açıklama Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"Amerikan Temsilciler Meclisi'nin Ermeni tasarısı, tarihin siyasete alet edilmesinin utanç verici örneklerinden biridir. Türkiye'ye soykırım suçlamasında bulunanlar önce kendi tarihlerine ve destekledikleri Asala ve PKK terör örgütlerinin kanlı geçmişine baksınlar."

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN DA TEPKİ GÖSTERDİ

Kalın'ın açıklamaları sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, ABD Kongresi'nin alt meclisi Temsilciler Meclisi'nin "Ermeni Soykırımı'nı resmi olarak tanıyan" tasarıyı kabulüne ilişkin açıklama yaptı. Altun "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermeni topluluğuna sempatisini ve başsağlığı dileğini zaten dile getirmiştir" dedi.

Altun'un Twitter hesabından İngilizce yaptığı açıklama şu şekilde:

"ABD Temsilciler Meclisi'nin, Ermeni karar tasarısına ilişkin oylaması ABD-Türkiye ilişkisini önemseyen herkes için çok üzüntü verici.

"Bu karar için oy verenler, çalkantılı bir bölgede kritik bir stratejik ilişkinin bozulmasından sorumlu olacaklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermeni topluluğuna sempatisini ve başsağlığı dileğini zaten dile getirmiştir. Ayrıca, Birinci Dünya Savaşı sırasında olanları araştırmak için ortak bir tarihi komisyon kurma isteğimizi de dile getirmiştir.

"Siyasi ihtiyaçlar için tarihin siyasallaşması kabul edilemez. Ermeni erkek ve kız kardeşlerimizi tarihlerini yerel politik meseleler için bir araç haline getirmemeye çağırıyoruz. Yüzlerce yıldır bu bölgede birlikte yaşadık. Tarih bize, bölgemize çok fazla acı çektirmiş olan yabancıların bu tür müdahalelerinin ilişkilerimiz için hiçbir fayda getirmeyeceğini öğretti."

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunun başlamasının ardından harekete geçen ABD Temsilciler Meclisi, Ermenilere 1915 olayları sırasında soykırım yapıldığı iddiasını onaylayan bir karar tasarısını kabul etti. Temsilciler Meclisi'nde, Ermeni Soykırımı oylaması 11'e karşı 405 oyla kabul edildi.

Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada konuşan üyeler tasarının kabul edilmesi hakkındaki konuşmalarında Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarına ve Kıbrıs Barış Harekâtı'na vurgu yapmaları dikkat çekti.

Öte yandan Ermeni soykırımı iddialarını kabul eden karar tasarısının hemen ardından oylanan yaptırım yasa tasarısı da 403 evete karşı 16 hayır ile kabul edildi. Dışişleri Bakanlığı ise skandal karara tepki gösterdi.