ABD'nin Rusya ile İmzalanan Tarihi Anlaşmayı İptal Etmesinin Ardından Trump'tan Kritik Açıklama

1987'de ABD ile Sovyetler arasında imzalanmış anlaşmanın Amerikan-Rus yapısına aykırı bir açıklama yapan Trump, başta Çin olmak üzere diğer nükleer güçleri de kapsayan geniş çaplı yeni bir anlaşma arzuladığının işaretini verdi.

"BUNUN GERÇEKLEŞTİĞİNİ GÖRMEK İSTİYORUM"

Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Trump şunları söyledi:

"Herkesi büyük ve güzel bir odaya toplayabileceğimizi ve çok daha iyi yeni bir anlaşma yapabileceğimizi umuyorum. Kesinlikle bunun gerçekleştiğini görmek isterim."