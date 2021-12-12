ABD'nin Kentucky eyaletinde hortum felaketi - Arama kurtarma çalışmaları - Haberler
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ABD'nin Kentucky eyaletinde hortum felaketi - Arama kurtarma çalışmaları

AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Hortum felakati sonrası hasar gören mum fabrikasında enkaz kaldırma işlemleri/ DRONE MAYFIELD - ABD'nin Kentucky eyaleti Maylfield kentinde oluşan hortum felaketi sonrası hasar gören binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hortum felakati sonrası hasar gören mum fabrikasında enkaz kaldırma işlemleri/ DRONE MAYFIELD - ABD'nin Kentucky eyaleti Maylfield kentinde oluşan hortum felaketi sonrası hasar gören binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ABD'nin Kentucky eyaletinde hortum felaketi - Arama kurtarma çalışmaları

ABD'nin Kentucky eyaletinde hortum felaketi - Arama kurtarma çalışmaları

ABD'nin Kentucky eyaletinde hortum felaketi - Arama kurtarma çalışmaları

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AA / Lokman Vural Elibol - Son Dakika Haberleri

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