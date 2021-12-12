ABD'nin Kentucky eyaletinde hortum felaketi - Arama kurtarma çalışmaları
AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Hortum felakati sonrası hasar gören mum fabrikasında enkaz kaldırma işlemleri/ DRONE MAYFIELD - ABD'nin Kentucky eyaleti Maylfield kentinde oluşan hortum felaketi sonrası hasar gören binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Hortum felakati sonrası hasar gören mum fabrikasında enkaz kaldırma işlemleri/ DRONE MAYFIELD - ABD'nin Kentucky eyaleti Maylfield kentinde oluşan hortum felaketi sonrası hasar gören binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.