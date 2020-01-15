ABD'li yıldız Kylie Jenner, yaptığı ip dansıyla nefes kesti
22 yaşındaki Amerikalı yıldız Kylie Jenner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. İp dansı yaparken çekilen pozlarını takipçileriyle paylaşan Jenner'ın fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum geldi.
15.01.2020 18:43 | Son Güncelleme: 15.01.2020 19:03
22 yaşındaki Amerikalı yıldız Kylie Jenner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. İp dansı yaparken çekilen pozlarını takipçileriyle paylaşan Jenner'ın fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum geldi.
Haber Videosu: ABD'li yıldız Kylie Jenner, yaptığı ip dansıyla nefes kesti
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