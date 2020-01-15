: ABD'li yıldız Kim Kardashian, iddialı mayokinisi ile dikkatleri üzerine çekti

15.01.2020 22:00 | Son Güncelleme: 15.01.2020 22:06

Meksika'da tatil yapan ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian'ın, geceliği 7 bin dolar (41 bin TL) olan otelde konakladığı öğrenildi.

157 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen Kim Kardashian, Meksika'ya tatile gitti.

İDDİALI MAYOKİNİSİ İLE DİKKAT ÇEKTİ

Cabo San Lucas sahilinde görüntülenen 39 yaşındaki yıldız, iddialı mayokinisi ile dikkatleri üzerine çekti. Bronz mayokini, altın sarısı takılar ve siyah güneş gözlüğü tercih eden Kardashian, kıvrımlarını sergiledi.

Örgülü saçlarının bozulmamasına dikkat eden ABD'li yıldız, kıyıda serinledi. Kardashian'ın geceliği 7 bin dolar (41 bin TL) olan bir otelde konakladığı öğrenildi.

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