ABD'li yıldız Kim Kardashian, iddialı mayokinisi ile dikkatleri üzerine çekti
Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündem olan ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian, Meksika'ya tatile gitti. Cabo San Lucas sahilinde görüntülenen 39 yaşındaki yıldız, iddialı mayokinisi ile dikkatleri üzerine çekti.
Meksika'da tatil yapan ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian'ın, geceliği 7 bin dolar (41 bin TL) olan otelde konakladığı öğrenildi.
157 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen Kim Kardashian, Meksika'ya tatile gitti.
İDDİALI MAYOKİNİSİ İLE DİKKAT ÇEKTİ
Cabo San Lucas sahilinde görüntülenen 39 yaşındaki yıldız, iddialı mayokinisi ile dikkatleri üzerine çekti. Bronz mayokini, altın sarısı takılar ve siyah güneş gözlüğü tercih eden Kardashian, kıvrımlarını sergiledi.
Örgülü saçlarının bozulmamasına dikkat eden ABD'li yıldız, kıyıda serinledi. Kardashian'ın geceliği 7 bin dolar (41 bin TL) olan bir otelde konakladığı öğrenildi.
Haber Videosu: ABD'li yıldız Kim Kardashian, iddialı mayokinisi ile dikkatleri üzerine çekti
-
Her fırsatta Türkiye''ye ve Türk milletine olan nefretini kusan birini hala övüyorsunuz yazık size beeeCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
-
40 yaşındaki kadın Amerika gibidir. Teknik açıdan mükemmeldir.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır