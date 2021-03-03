ABD'li senatörlerden "Orta Doğu'da askeri güç kullanımına onay veren iki yasa kaldırılsın" tasarısı
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ABD'li senatörlerden "Orta Doğu'da askeri güç kullanımına onay veren iki yasa kaldırılsın" tasarısı

03.03.2021 22:59 | Son Güncelleme: 03.03.2021 23:02
ABD'li senatörlerden

ABD'li iki senatör, 1991 ve 2002 tarihli "ABD'nin Orta Doğu'da askeri güç kullanmasına izin veren" iki yasanın iptal edilmesini öngören bir tasarı sundu.

ABD'li iki senatör, 1991 ve 2002 tarihli "ABD'nin Orta Doğu'da askeri güç kullanmasına izin veren" iki yasanın iptal edilmesini öngören bir tasarı sundu.

ABD'li Demokrat Senatör Tim Kaine ile Cumhuriyetçi Senatör Todd Young, Senatoya sundukları tasarı ile ABD'nin Orta Doğu'daki askeri güç kullanımının sınırlandırılmasını hedefliyor.

Kaine, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, "Geçen hafta Suriye'de yapılan hava saldırısı, yürütme erkinin savaş güçlerini artırmak istediğini gösteriyor. Kongre, yeni bir askeri eyleme onay vermemekle kalmalı, aynı zamanda artık gerekli olmayan savaş yetkilerini de kaldırmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaine, Joe Biden yönetiminin geçen hafta Suriye'de İran destekli milislere yönelik hava saldırısının Kongreye haber verilmeden yapılmasından duyduğu rahatsızlığı da yeniden dile getirdi.

1991 ve 2002'deki askeri güç kullanımı yetkilerinin artık bugünkü koşullarla örtüşmediğini kaydeden Kaine, 1974 tarihli Savaş Yetkileri Yasasının da güncellenmesini amaçladığını ifade etti.

Söz konusu yasalar eski Başkan Donald Trump'ın Kasım Süleymani'yi hedef aldığı saldırı sonrasında da gündeme gelmiş, Kongre üyeleri "bu tür askeri eylemin Kongre onayı olmaksızın yapılmasının yasa dışı olduğunu" savunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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