ABD'li patrondan çalışanlarına yeni yıl hediyesi: Kişi başına 50 bin dolar ikramiye
ABD'de bir emlak şirketi yeni yıl partisinde çalışanlarına hayatlarının en büyük sürprizini yaptı. Kendilerine verilen kırmızı zarfları açan çalışanlar, 50 bin dolarlık ikramiyeyi görünce sevinçten ne yapacağını şaşırdı.
ABD'de önceki gün çekilen görüntüler uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. ABD'nin Maryland eyaletindeki Baltimore kentinde bulunan St. John Properties isimli emlak şirketi her yıl düzenlediği yeni yıl partisini önceki gün gerçekleştirdi.
ZARFI AÇANLAR GÖZLERİNE İNANAMADI
Etkinlik alanına girilirken katılımcıların isminin olduğu kırmızı zarflar teker teker verildi. Daha sonra parti devam ederken şirketin kurucusu ve başkanı Edward St. John sahneye çıkıp iyi yıl dileklerini sundu ve çalışanlarından ellerindeki zarfları açmalarını istedi.
HER BİR ÇALIŞANA 50 BİN DOLAR İKRAMİYE
Bu sırada heyecanla ellerindeki zarfı açan 198 çalışanın ağzı açık kaldı. Zarfların içinde çalışanlara verilen yılbaşı ikramiyesinin rakamları yer alıyordu. Toplamda 10 milyon dolarlık ikramiye verileceğini açıklayan Edward St. John, böylelikle ortalama olarak her bir çalışana 50.000 dolar vermiş oldu.
"BU OLAY YAŞAMIMI TAMAMEN DEĞİŞTİRECEK"
Zarflarda kendi kıdemlerine göre alacakları ikramiye tutarını gören bazı çalışanlar gözyaşlarına hakim olamazken birçoğu çığlıklar içinde yakınlarını arayarak bu haberi verdi. Yerel basına konuşan şirket çalışanları, "19 yıldır burada çalışıyorum ve bu olay yaşamımı tamamen değiştirecek" dedi.
"DÜMENDE BEN VARIM AMA GEMİYİ ÇALIŞTIRAN ONLAR"
Yaşananların ardından Baltimore Sun'a konuşan patron Edward St. John, "Ben kutlama yapmak istiyordum ve insanların yaşamlarında bir fark yaratmak istiyordum. Geminin dümeninde ben varım ama gemiyi çalıştıranlar onlar" ifadesini kullandı.
Haber Videosu: ABD'li patrondan çalışanlarına yeni yıl hediyesi: Kişi başına 50 bin dolar ikramiye
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BİZİMKİLERDE NERDEN KIRPSAM DİYE BAKIYORCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bizdekilerde çalışanın emeğini çalar. . .Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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bizim şirket borç senetlerini dağıttıCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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NASİP OLUR MU BECevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BİZİMKİ DE BİZDEN BORÇ İSTİYORCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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elin amarikalısı emekli veçalışanlarına. elli bin dolar veriyor. bizimkilerde vermemek için. her hileyi yapıyorlar. ama onlarada kalmayacak. bu koltuklar. biz emeklileri sokağa . çıkmaz hale getirdiler. bunda mhp nin büyük katkısı var. sandıkda görüşeceğiz. onunlanda. tüm emekli ve çalışanlar adına hepinize saygılarCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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helal la patronCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Vay beee ne patronlar varCevap Yaz 3 Yayından Kaldır