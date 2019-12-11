: ABD'li patrondan çalışanlarına yeni yıl hediyesi: Kişi başına 50 bin dolar ikramiye

11.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:53

ABD'de önceki gün çekilen görüntüler uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. ABD'nin Maryland eyaletindeki Baltimore kentinde bulunan St. John Properties isimli emlak şirketi her yıl düzenlediği yeni yıl partisini önceki gün gerçekleştirdi.

ZARFI AÇANLAR GÖZLERİNE İNANAMADI

Etkinlik alanına girilirken katılımcıların isminin olduğu kırmızı zarflar teker teker verildi. Daha sonra parti devam ederken şirketin kurucusu ve başkanı Edward St. John sahneye çıkıp iyi yıl dileklerini sundu ve çalışanlarından ellerindeki zarfları açmalarını istedi.

HER BİR ÇALIŞANA 50 BİN DOLAR İKRAMİYE

Bu sırada heyecanla ellerindeki zarfı açan 198 çalışanın ağzı açık kaldı. Zarfların içinde çalışanlara verilen yılbaşı ikramiyesinin rakamları yer alıyordu. Toplamda 10 milyon dolarlık ikramiye verileceğini açıklayan Edward St. John, böylelikle ortalama olarak her bir çalışana 50.000 dolar vermiş oldu.

Patronun açıklaması firmada görev yapanları ağlattı.

"BU OLAY YAŞAMIMI TAMAMEN DEĞİŞTİRECEK"

Zarflarda kendi kıdemlerine göre alacakları ikramiye tutarını gören bazı çalışanlar gözyaşlarına hakim olamazken birçoğu çığlıklar içinde yakınlarını arayarak bu haberi verdi. Yerel basına konuşan şirket çalışanları, "19 yıldır burada çalışıyorum ve bu olay yaşamımı tamamen değiştirecek" dedi.

"DÜMENDE BEN VARIM AMA GEMİYİ ÇALIŞTIRAN ONLAR"

Yaşananların ardından Baltimore Sun'a konuşan patron Edward St. John, "Ben kutlama yapmak istiyordum ve insanların yaşamlarında bir fark yaratmak istiyordum. Geminin dümeninde ben varım ama gemiyi çalıştıranlar onlar" ifadesini kullandı.

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