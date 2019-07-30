ABD'li mimarlar, Meksika sınırına tahterevalli kurdu

ABD'deki California Üniversitesi'nde Mimarlık bölümü profesörleri, ABD-Meksika sınırının iki tarafındaki çocukların bir arada oyun oynayabilmeleri için sınır duvarına tahterevalli inşa etti.

Tahterevallinin tasarımcılarından biri, hayata geçirdikleri proje için "Yaşadığımız en inanılmaz deneyimlerden biri" ifadelerini kullandı.

AYRI ÜLKELERDE OLSALAR DA BİRLİKTE OYNUYORLAR

ABD'deki California Üniversitesi'nde Mimarlık bölümü profesörleri Ronald Rael ve Virginia San Fratello, 2009 yılından beri yaptıkları tasarımları hayata geçirdi ve Meksika sınırında tahterevalli inşa etti.

Yapılan tahterevalli sayesinde, sınırın iki yanında bulunan çocuklar ayrı ülkelerde bulunsalar da karşılıklı oyun oynayabiliyorlar.

"İKİ TARAF ANLAMLI BİR ŞEKİLDE BİRBİRİNE BAĞLANDI"

Tahterevallinin inşa edilmesinin ardından İnstagram adresinden bir paylaşım yapan Ronald Rael, projede emeği geçenlere teşekkür etti ve "Virginia San Fratello ile yaşadığımız en inanılmaz deneyimlerden biri 2009'da yaptığımız konsept çizimlerin hayata geçmesi. Duvar, ABD-Meksika ilişkilerinde adeta bir dayanak noktası haline geldi ve çocuklar ile yetişkinlerle birlikte her iki taraf anlamlı bir şekilde birbirine bağlandı" ifadelerini kullandı.