ABD'li milyarder Jeff Bezos ve beraberindeki mürettebatı taşıyan araç uzaya fırlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'li milyarder Jeff Bezos ve beraberindeki mürettebatı taşıyan araç uzaya fırlatıldı

ABD'li milyarder Jeff Bezos ve beraberindeki mürettebatı taşıyan araç uzaya fırlatıldı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Güncel

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos beraberindeki 3 kişi, Blue Origin şirketinin geliştirdiği New Shepard aracıyla Teksas'ın batısından uzaya fırlatıldı.

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos beraberindeki 3 kişi, Blue Origin şirketinin geliştirdiği New Shepard aracıyla Teksas'ın batısından uzaya fırlatıldı.

Mürettebatının tamamı sivillerden oluşan ve pilotsuz yapılan uçuş, tarihte bir ilk olma özelliği taşıyor.

Uçuşta Bezos'a kardeşi Mark Bezos'un yanı sıra Amerikalı kadın havacı 82 yaşındaki Wally Funk ve Somerset Capitals Partner şirketinin üst yöneticisinin 18 yaşındaki fizik öğrencisi oğlu Olivier Deamon eşlik ediyor.

Oliver Deamen uzaya gidecek "en genç", Funk ise "en yaşlı" kişi olacak.

Uçuştan önce hızlandırılmış eğitim gören Bezos ve beraberindekileri taşıyan aracın, 106 kilometre yüksekliğe çıkması hedefleniyor.

İngiliz iş adamı Sir Richard Bronson da 11 Temmuz'da şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği araçla uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen yerden 100 kilometre yüksekliğe seyahat etmişti.

Branson dahil 6 kişiyi taşıyan Unity-2 uzay aracı, ABD'nin New Mexico eyaletinden fırlatılmış, araç Branson ve beraberindekilerle sorunsuz şekilde yeryüzüne inmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Milyarder iş insanı Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin'in geliştirdiği ve Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan New Shepard uzay aracı ABD'nin Teksas...
Milyarder iş insanı Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin'in geliştirdiği ve Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan New Shepard uzay aracı ABD'nin Teksas...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Mustafa Varank Mustafa Destici Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Kadir Doğulu Kenan Doğulu Serra Arıtürk
Spor Ali Koç Aytaç Kara Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD'li milyarder Jeff Bezos ve beraberindeki mürettebatı taşıyan araç uzaya fırlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 16:30:33. #1.15#

title