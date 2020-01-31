ABD'li kadın gazeteci Caroll, tecavüzle suçladığı Başkan Trump'ın DNA örneği vermesini istiyor

31.01.2020 18:07 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:07

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, kendisine yöneltilen bir cinsel taciz suçlaması ile daha karşı karşıya. Bu defa bir gazeteci, Trump'tan DNA örneği alınmasını istiyor.



Trump'ı 1990'larda kendisine tecavüz etmekle suçlayan kadın, avukatları aracılığıyla, 'hadisenin yaşandığı' gün giydiği kıyafette bulunan genetik maddenin uyuşup uyuşmadığının belirlenmesi için Trump'ın DNA örneği vermesini istedi. Euronews.com'da Görüntüle