ABD'li Instagram modeli Natalie Roush, paylaşım başına 3 bin sterlin kazanıyor

08.02.2020 23:05 | Son Güncelleme: 08.02.2020 23:18

Henüz 24 yaşında olan Amerikalı Instagram modeli Natalie Roush, 2014 yılında sosyal medya hesabından bikinili fotoğraflarını paylaşmaya başladı. Bir süre sonra binlerce takipçisi olan model çalıştığı işi bırakıp tüm enerjisi ile Instagram modelliğine odaklandı.

PAYLAŞIM BAŞINA 3 BİN STERLİN KAZANIYOR

Natalie, yaptığı anlaşmalar gereği her paylaşımı için 3.000 sterlin (23.265 Türk Lirası) kazanıyor. Natalie, ilk olarak lisedeyken kamera karşısına geçerek poz verdiğini, çok heyecanlanmasına rağmen poz vermeyi o zaman sevmeye başladığını söyledi.

KENDİSİNE AİT GİYİM MARKASI KURDU

Daha önce kahve sektöründe çalıştığını ama bir süre sonra kazandığı paranın kendisine yetmediğini söyleyen Natalie, şuan anlaştığı giyim firmalarının çekimleri için farklı yerlere seyahat ettiğini ve masraflarının firmalar tarafından karşılandığını paylaşım başına 3000 veya 4000 kazandığını söyledi.

Natalie, kazandığı para ile kendisine ait giyim markasını kurdu.