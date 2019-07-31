ABD, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i yaptırım listesine ekledi

ABD Hazine Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e yaptırım uygulama kararı aldı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e yaptırım uygulandığı belirtilerek, "Uluslararası Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) özel olarak belirlenmiş vatandaşlar listesine 8 Ocak 1960 doğumlu Muhammed Cevad Zarif'i eklemiştir" denildi.

TRUMP SİNYALİ VERMİŞTİ

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinden (OFAC) yapılan yazılı açıklamada, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney adına çalıştığı gerekçesiyle Zarif'in yaptırım listesine eklendiği bildirildi. Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump tarafından daha önce yaptırım listesine alınan İran lideri Hamaney adına çalışan kişi ve kurumların yaptırım listesine eklenebileceğine işaret edildi. ABD Başkanı Trump, İran lideri Hamaney'i de kapsayacak şekilde İran'a yönelik yeni yaptırımlar getiren başkanlık kararnamesini 24 Haziran'da imzalamıştı. İran'ın, ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) düşürmesinin ardından söz konusu yaptırımların kaçınılmaz olduğunu ifade eden Trump, "İran'la ya da başka bir ülkeyle çatışmaya girmek istemiyoruz ama şunu söyleyebilirim ki İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin veremeyiz." demişti.

TEHDİT OLARAK GÖRDÜĞÜNÜZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

Karardan sonra soysal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Zarif, "ABD'nin beni hedef göstermesinin nedeni İran'ın dünyadaki öncelikli sözcüsü olmam. Gerçekler bu kadar acı verici mi? Benim İran dışında bir mülküm olmadığı gözönüne alındığında, bunun benim üzerimde ya da ailemin üzerinde bir etkisi yok. Gündeminizde beni bu kadar büyük bir tehdit olarak gördüğünüz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA