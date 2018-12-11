ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Irak'ta

ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Irak ziyareti kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentine geldi. Perry, Erbil Uluslararası Havalimanı'nda eski IKBY Başkanı Mesut Barzani tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Perry, ile eski IKBY Başkanı Mesut Barzani, heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. İkili, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.