ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Suudi Arabistan'da "İran'a karşı koalisyon" arıyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "İran'a karşı küresel bir koalisyon oluşturma" konusunu görüşmek amacıyla Suudi Arabistan'a gitti. İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi ise yaptığı açıklamada, "Bölgeye her gün de gelseler başarılı olamayacaklar" dedi.

Resmi Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Pompeo ve Kral Selman bin Abdulaziz'in Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki kraliyet sarayında görüştüğü belirtildi.

Her iki taraftan birçok üst düzey yetkilinin de katıldığı görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler, uluslararası ve bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı.

SIRADA HİNDİSTAN, JAPONYA VE GÜNEY KORE VAR

Daha önceki açıklamasında Suudi Arabistan'ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geçeceğini belirten Pompeo, ziyaretlerinde "İran'a karşı küresel bir koalisyon" oluşturma konusunu görüşeceğini kaydetmişti.

Pompeo, "Onlarla (Suudiler ve BAE) stratejik olarak nasıl konumlandığımızı ve sadece Körfez ülkelerinde değil Asya ve Avrupa'da da (İran'a karşı) küresel bir koalisyonu nasıl inşa edeceğimizi konuşacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Suudi Arabistan ve BAE'nin ardından Hindistan'a geçecek olan Pompeo, daha sonra Japonya ve Güney Kore'de de temaslarda bulunacak.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada İran ile savaş istemediğini ve herhangi bir ön koşul gelmediği sürece konuşmaya hazır olduğunu söylemişti.Trump ayrıca, İran'ın ekonomik olarak çok zor durumda kaldığına ve müzakereye açık olduğuna inandığını ifade ederek, "İran anlaşma yapmak istiyor. Benim anlaşmam nükleer silahla alakalı. Bakın, (İran) nükleer silah sahibi olamayacak. Şu an içinde bulundukları pozisyondan memnun olduklarını sanmıyorum. Ekonomileri gerçekten kötü." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'a karşı "küresel koalisyon" oluşturmak için çıktığı bölge turuna ilişkin, "Bölgeye her gün de gelseler başarılı olamayacaklar" dedi.

TAHRAN'DAN KOALİSYON ARAYIŞLARINA YANIT

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "İran'a karşı küresel bir koalisyon oluşturmanın ilk adımı" olarak nitelediği Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretini değerlendirdi.

Musevi, "Koalisyon oluşturmak için atılan adımlar yeni değildir ve oluşturdukları ittifaklar da başarısız olmuştur" dedi.

İran'ın 15 ülkeyle komşu olduğunu hatırlatarak kendilerine karşı koalisyon oluşturmanın zorluğuna dikkati çeken Musevi, "Bölgeye her gün de gelseler başarılı olamayacaklar. Birbirine zıt ve çelişkili açıklamalar da ABD'yi yöneten ekipteki politikasızlığı ve dağınıklığı gösteriyor." görüşünü paylaştı.