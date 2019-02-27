ABD'den Kargoyla Uyuşturucu Getirten Kimyager Gözaltına Alındı

ABD'den kargo ile marihuana ve likit esrar getirten çifte vatandaş kimyager Selin G. (37), gözaltına alındı. Uyuşturucuyu bakanlıklardan gerekli izinleri aldıktan sonra kanser tedavisinde kullanacağını öne süren Selin G., mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir kargo firmasının çalışanları, bir spor salonuna teslim edilmek üzere ABD'den gelen kargonun içinden ağır kokular geldiğini fark edince, polise haber verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, spor salonunun çevresinde önlem aldı. Bir süre sonra kargoyu almaya gelen Selin G., sivil polisler tarafından gözaltına alındı. Selin G. emniyete götürüldü.

HEM TÜRK, HEM AMERİKAN VATANDAŞI

Emniyette gelen kargoyu inceleyen ekipler, kutu içinde 70 gram marihuana ve 8 paket içinde likit esrarla birlikte bu maddeyi içmeye yarayan elektronik cihaz buldu. Kimyager olduğunu, hem Türk hem de ABD vatandaşlığı bulunduğunu söyleyen Selin G., Amerika'da bu uyuşturucunun tıbbı kullanım için serbest olduğunu söyledi. Selin G., "Ben Türkiye'de bu maddenin kullanımı için ilgili bakanlıklardan izin çıkarmak istiyorum. Kanser tedavisinde kullanılan bu uyuşturucu için gerekli lisans başvurularında bulunacağım" dedi.

7 dil bilen Selin G,'nin Adana'da hiçbir akrabasının olmadığı, burada lüks otellerde kaldığı ifade edildi. Selin G.'nin ayrıca Amerika'da şirketi olduğu ve maddi durumunun da çok iyi olduğunu iddia etti.

Emniyette işlemleri tamamlanan Selin G. sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA