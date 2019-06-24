ABD'den İstanbul seçimine ilişkin ilk açıklama

CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından ABD'den açıklama geldi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) resmi olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu kazandı. Ekrem İmamoğlu, yüzde 54,21 ile 4 milyon 741 bin 870 oy alırken, AK Partili rakibi Binali Yıldırım yüzde 44,99 ile 3 milyon 935 bin 444 oy aldı.

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ABD Ankara Büyükelçiliğinin, Twitter hesabından yapılan açıklamada İstanbulluların "katılımcı demokrasi örneği" gösterdiği vurgulandı ve İmamoğlu'na tebrik mesajı verildi.

Elçilik tarafından paylaşılan açıklama şu şekilde:

"Avrupa'nın en büyük şehrini yönetecek olan Ekrem İmamoğlu'na en iyi dileklerimizi sunarız. Katılımcı demokrasinin etkileyici bir örneğini sergileyen İstanbul sakinleri, oy verip seslerini duyurmak üzere sandığa gittiler."