ABD'den El Bab'taki şehit olan askerlerimiz için taziye mesajı

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde El-Bab yakınlarında Kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda şehit olan 2 askerimiz için ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden 2 gün sonra taziye mesajı yayınlandı. Mesajda "Türk birliklerinin El-Bab yakınlarında saldırıya uğradığı haberini almaktan üzüntü duyduk." denildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin Türk ordusuna yönelik saldırısı nedeniyle üzüntü duyduklarını bildirdi. "HABERİNİ ALMAKTAN ÜZÜNTÜ DUYDUK" Büyükelçiliğin Twitter hesabından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verildi: "Türk birliklerinin El-Bab yakınlarında saldırıya uğradığı haberini almaktan üzüntü duyduk. Hayatını kaybeden iki askerin ailelerine en içten başsağlığı dileklerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz."