ABD'de 2. Dünya Savaşı'ndan kalma uçak havaalanına düştü, 5 kişi öldü 9 kişi yaralandı

02.10.2019 22:45

ABD'nin Conneticut eyaletindeki Hartford şehrinin kuzeyinde yer alan Bradley Uluslararası Havalimanı'na İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir B-17 tipi bombardıman uçağı düştü.

İÇİNDE 10 YOLCU VE 3 KABİN GÖREVLİSİ VARDI

İçinde 10 yolcu ve 3 kabin görevlisinin bulunduğu uçağın, manevra yaptığı sırada motorlarından birinde çıkan arıza sonucu düştüğü tahmin ediliyor.

5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 9 KİŞİ YARALANDI

Yetkililer, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Yaralılardan birinin pistte bulunan bakım merkezindeki görevlilerden biri olduğu belirtildi.

KAZAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Uçağının orduya ait olmadığı; kazayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA