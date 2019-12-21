ABD'de sitede yangın: 6 ölü, 13 yaralı
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ABD'de sitede yangın: 6 ölü, 13 yaralı

ABD'de 3 katlı apartmanlardan oluşan bir sitede meydana gelen yangında ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

21.12.2019 22:52 | Son Güncelleme: 21.12.2019 22:52
ABD'de sitede yangın: 6 ölü, 13 yaralı

ABD basınına yansıyan haberlere göre, kentindeki bir sitede bulunan apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yetkililer, kısa sürede yayılan yangın nedeniyle en az 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 13 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, yangının kazara çıkmış olma ihtimali üzerine duruluyor.

Kaynak: AA
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