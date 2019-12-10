ABD'de silahlı çatışma paniği! 2 polisin öldüğü iddia ediliyor
ABD'nin New Jersey kentinde polisle 2 şahıs arasında silahlı çatışma meydana geldi. Amerikan medyasında, gizlendikleri şarap dükkanından polisle çatışan şahısların 2 polisi öldürdüğü, 1 polisi de yaraladığı haberleri servis edildi.
Son dakika: ABD'de büyük panik! 2 polis öldü
ABD'nin New Jersey kentinde saldırı paniği yaşanıyor. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre 2 silahlı saldırgan gizlendikleri şarap dükkanının içinden polisle çatışmaya girdi. Öte yandan ABD Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu da, New Jersey kentinde iki silahlı saldırganın polisle çatıştığı bilgisini verdi. Çıkan çatışmada 2 polisin hayatını kaybettiği, 1 polisin de yaralandığı iddia ediliyor.
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