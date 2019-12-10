ABD'de silahlı çatışma paniği! 2 polisin öldüğü iddia ediliyor

10.12.2019 22:03 | Son Güncelleme: 10.12.2019 22:03

Son dakika: ABD'de büyük panik! 2 polis öldü

ABD'nin New Jersey kentinde saldırı paniği yaşanıyor. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre 2 silahlı saldırgan gizlendikleri şarap dükkanının içinden polisle çatışmaya girdi. Öte yandan ABD Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu da, New Jersey kentinde iki silahlı saldırganın polisle çatıştığı bilgisini verdi. Çıkan çatışmada 2 polisin hayatını kaybettiği, 1 polisin de yaralandığı iddia ediliyor.

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