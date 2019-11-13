TRT muhabiri, ABD'de PKK yandaşının saldırısına uğradı
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TRT muhabiri, ABD'de PKK yandaşının saldırısına uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmeyi takip etmek için ABD'de bulunan TRT muhabiri, terör örgütü PKK yandaşı tarafından saldırıya uğradı.

13.11.2019 20:29 | Son Güncelleme: 13.11.2019 20:50
TRT muhabiri, ABD'de PKK yandaşının saldırısına uğradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı arasında gerçekleştirilecek görüşmeler için ABD'de bulunan TRT muhabiri, ABD'de yaşayan terör sevicilerin saldırısına uğradı.

SALDIRGAN BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI

Muhabirin canlı yayında, Erdoğan ve Trump arasında yapılacak görüşme hakkındaki ayrıntıları aktardığı sırada yaşanan olay ekranlara yansıdı.

TRT muhabiri canlı yayın sırasında anonsunu gerçekleştirirken fiziksel olarak saldırıda bulundu. TRT muhabirine saldıran saldırgan, olay sonrası bölgeden uzaklaştırıldı.


Haber Videosu: TRT muhabiri, ABD'de PKK yandaşının saldırısına uğradı
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