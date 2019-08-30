ABD'de öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren kadın öğretmen tutuklandı

ABD'de öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren kadın öğretmen tutuklandı

ABD'de 23 yaşındaki kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği tespit edilince tutuklandı.

30.08.2019 20:38
ABD'de öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren kadın öğretmen tutuklandı

Amerika'nın Kentucky eyaletinde 23 yaşındaki biyoloji öğretmeni Kendall Burk, 15 yaşındaki erkek öğrenci ile ilişkiye girdiği gerekçesi ile tutuklandı.

Öğretmenin görev yaptığı lisede ki öğrencisi ile ilişkisi okulda bulunan başka bir öğrencinin durumu okul yönetimine bildirmesi üzerine ortaya çıktı. Okul yönetimi polise haber verirken polis tarafından gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.

"RIZASI OLSA BİLE TECAVÜZ SAYILIYOR"

Kentucky eyaletinin yasalarına göre, yaşı küçük bir kişi ile cinsel ilişkiye girmek rıza olsa bile tecavüz olarak değerlendiriliyor.Öğrenciss ile toplamda dört kez cinsel ilişkiye girdiği belirtilen öğretmen, dört ayrı tecavüz suçundan yargılanmaya başlandı.

Okul yönetimi de öğretmenin ailesine kızlarının işten kovulduğuna dair bir mektup gönderdi.

ABD'de öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren kadın öğretmen tutuklandı
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YORUMLAR (29)

  • ZAVALLI:
    türkiyede olsaydın hocam bir kereden birşey olmaz diye salı verirlerdi ne şanşsız öğretmen gel burada yargılan iki güne çıkarsın
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  • MARCELLO:
    ÇOK Bİ FARK YOK KADINDA GENÇ BİR ANDA KANI KAYNAMIŞ HEM KADIN ETÜD YAPMIŞ NE İSTİYORLAR ONDAN
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  • SİVASLI İBOCAN:
    Öğretmen birşey yapmamış ki, yapılan ek ders ortaya çıkmış. . !! Daha ne dersler var , arkası yarın. . . . . Bunlar reklamsiz olupda ortaya çıkmayanları hayal edin. . !!
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  • SİVASLI İBOCAN:
    İletişim araçaları olmasa böyle haberleri günlük alamazdık, şimdi mi var bu ahlaksızlıklar, herzaman olan amailetilmeyen haberlerdi. . . Bulunduğun bölgedeki olaydan haberin olmazken, şimdi kıtalar arası duyum almaktasın, YOK DEĞİLDİ, ORTAYA ÇIKAR OLDU, DUYULUR, GÖRÜLÜR OLDU. . . Şaşırmayın, vardı da ortaya çıkaran yoktu. . !!
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  • ALIN SİZE MEDENİYET:
    MODERNLER İŞTE , BAZI KESİMLERİN ÖZELDİĞİ BATI ZİHNİYETİ , ALIN SİZE MODERNLİK , ALIN SİZE MEDENİYET
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  • CENGİZ:
    Dedigin gibi bati zihniyeti olsaydi duyulur duyulmaz hem tutuklanip hemde okuldan atilmazdi. Turkiyede 5 yasindaki cocuga tecavuz edip serbest birakilan kac sapik var haberin varmi???
    6 2 Yayından Kaldır
  • EGGE:
    senın medenıyet kitabındada buluğ çagında kızla (9-12) evlenebilirsiniz diyor, , , kafa kesin diyor, 3 tane alabılırsınız diyor vs. . . evlatlığın eşi geliniyle evleniyor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    8 18 Yayından Kaldır
  • TOMBALA:
    medeniyetse , 14. 15 yaşlarında yüzlerce kızı hamile bırakmak nedir acaba, bu olaylar nerede yaşanıyor, bu işlerin modernlikle, medeniyetle alakası olmaz, önce beyin lazım, beyinsiz oldukdan sonra ha inançlı olmuş, ha modern olmuş ne farkı var
    29 4 Yayından Kaldır
  • VERİN BİZE MEDENİYET:
    MANTAR KAFALI , KIRMIZI PANCAR . . . BEYİN BEDAVA , NEDEN ALMADIN ?
    4 5 Yayından Kaldır
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