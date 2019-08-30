ABD'de öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren kadın öğretmen tutuklandı

30.08.2019 20:38

Amerika'nın Kentucky eyaletinde 23 yaşındaki biyoloji öğretmeni Kendall Burk, 15 yaşındaki erkek öğrenci ile ilişkiye girdiği gerekçesi ile tutuklandı.

Öğretmenin görev yaptığı lisede ki öğrencisi ile ilişkisi okulda bulunan başka bir öğrencinin durumu okul yönetimine bildirmesi üzerine ortaya çıktı. Okul yönetimi polise haber verirken polis tarafından gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.

"RIZASI OLSA BİLE TECAVÜZ SAYILIYOR"

Kentucky eyaletinin yasalarına göre, yaşı küçük bir kişi ile cinsel ilişkiye girmek rıza olsa bile tecavüz olarak değerlendiriliyor.Öğrenciss ile toplamda dört kez cinsel ilişkiye girdiği belirtilen öğretmen, dört ayrı tecavüz suçundan yargılanmaya başlandı.

Okul yönetimi de öğretmenin ailesine kızlarının işten kovulduğuna dair bir mektup gönderdi.