Müslüman Mahkum, İdamı İçin Yanında İmam İsteyince İnfazı Durdu

ABD'deki 11. Bölge İstinaf Mahkemesi, 1995 yılında 15 yaşındaki bir genci öldürmekten idama mahkum edilen 42 yaşındaki Müslüman mahkum Dominique Ray'in perşembe gecesi planlanan infazını bir gün önce engelleme kararı aldı.

YANINDA İMAM İSTEYİNCE İDAM KARARI DURDU

Dominique Ray, zehirli iğneyle yapılan infazı sırasında cezaevi papazının yanında dua etmesine karşı çıkarak işlem sırasında yanında bir imamın bulunmasını talep etti. Ray'in talebi, infaz odasına sadece cezaevi çalışanlarının girebileceği gerekçesiyle reddedildi.

MAHKUM HAKLI BULUNDU

Mahkemenin kararında, infaz odasında Hristiyan mahkumların ihtiyaçları için papaz bulunduran Alabama eyaletinin, Müslüman ve diğer dinlere mensup kişilere bu ayrıcalığı tanımayı kabul etmeyerek anayasa hükümlerine aykırı hareket etmiş göründüğü ifadesi kullanıldı.Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nin Alabama Şubesi (CAIR), Ray'in talebini haklı bulduğunu açıklayarak istinat mahkemesinin kararından duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA