ABD'de Market Soyan Hırsız, Benzin Döküp Kasiyeri Yaktı

ABD'de akıllar durgunluk verecek bir soygun yaşandı.

Bir kişi soygun yapmak için markete girdi. Kasiyeri ve bir müşteriyi etkisiz hale getiren adam, ikisini de kasanın arkasına koydu.

KIYAFETLERİNİ ÇIKARARAK CANINI KURTARDI

Ardından kasiyerin üzerine yanıcı madde döken hırsız, çakmağı çakıp adamı ateşe verdikten sonra işyerinden uzaklaştı. Kasiyer can havliyle üstündeki kıyafetleri çıkartarak kendini yanmaktan kurtardı.