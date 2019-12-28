ABD'de yolcu uçağı otoparka düştü: 5 ölü, 1 ağır yaralı
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ABD'de yolcu uçağı otoparka düştü: 5 ölü, 1 ağır yaralı

ABD'de Louisiana eyaletine bağlı Lafayette bölgesinde küçük yolcu uçağının posta servis binasına ait otoparka düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

28.12.2019 22:06 | Son Güncelleme: 28.12.2019 23:01
ABD'de yolcu uçağı otoparka düştü: 5 ölü, 1 ağır yaralı

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı Lafayette bölgesinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 5 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

6 KİŞİ'DEN 3'Ü MÜRETTABAT

Alınan bilgiye göre, Lafayette Havalimanı'ndan kalkan çift motorlu küçük yolcu uçağı, 1,6 kilometre uzaklıktaki posta servis binasına ait otoparka düştü. Yerel basına açıklama yapan Lafayette polisi, kazaya ilişkin detay vermekten kaçındı, uçaktaki 6 kişiden 3'ünün mürettebattan olduğunu belirtti.

Diğer 3 yolcunun kimliklerine ilişkin ise bilgi verilmedi.

YÜKSEK GERİLİM HATTINA TAKILARAK DÜŞTÜ

Görgü tanıkları, havalimanından kalktıktan kısa süre sonra acil inişe geçen uçağın, çevredeki yüksek gerilim hattına takılarak düştüğünü söyledi.

Kazanın nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: ABD'de yolcu uçağı otoparka düştü: 5 ölü, 1 ağır yaralı
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