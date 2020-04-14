ABD'de koronavirüs nedeniyle komaya giren kadın doğum yaptı
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ABD'de koronavirüs nedeniyle komaya giren kadın doğum yaptı

ABD'de 33 haftalık hamileyken koronavirüs salgınına yakalanan ve kaldırıldığı hastanede durumu ağırlaşınca ilaç destekli yapay komada tutulan bir kadın doğum yaptı. 27 yaşındaki Angela Primachenko, komadan uyanıp bebeğinin yaşadığını öğrendiğinde, "Ne kadar minnettar olduğumu anlatamam" dedi.

14.04.2020 22:24 | Son Güncelleme: 14.04.2020 22:36
ABD'de koronavirüs nedeniyle komaya giren kadın doğum yaptı

ABD'de koronavirüsü nedeniyle kaldırıldığı hastanede ilaç destekli yapay komada tutulan 27 yaşındaki Angela Primachenko,doğum yaptı. Komadan uyanıp bebeğinin yaşadığını öğrenen Primachenko, "Yürüyen bir mucize gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

ALERJİ ŞİKAYETİYLE HASTANEYE GİTTİ, KORONAVİRÜSÜ ÇIKTI

Söz konusu olay, ABD'nin Washington eyaletinin Vancouver kentinde meydana geldi. Bir süredir alerji nedeniyle bazı şikâyetleri olan Primachenko, önlem olarak korona testi yaptırmak için 22 Mart günü hastaneye gitti. Bu sırada virüs nedeniyle ağır bir şekilde hastalanacağını veya doğumunda bir sorun yaşanacağını düşünmemişti.

ABD'de koronavirüs nedeniyle komada olan kadın doğum yaptı

Ancak korona virüsü testi pozitif çıkarken, durumu aniden ağırlaştı ve solunum cihazına bağlandı. Doktorlar bu noktada, bebeği korumak için Primachenko'yu ilaç destekli yapay komaya soktu. 27 yaşındaki kadın 6 Nisan günü uyandığında, bebeğinin doğmuş olduğunu fark etti.

YOĞUN BAKIM ÇALIŞANLARI AYAKTA ALKIŞLADI

NBC kanalına konuşan Primachenko, "Uyandım ve bir baktım ki artık karnım yoktu! Ne kadar şaşırdığımı anlatamam" dedi. Primachenko, yoğun bakımdan çıkarıldığı sırada herkesin kendisini ayakta alkışladığını anlatırken, "Çok şaşkın, ne kadar minnettar olduğumu anlatamam" ifadelerini kullandı.

BEBEKTE VİRÜS ÇIKMADI

Doğumdan sonra, Primachenko'nun eşi, 11 aylık ilk çocuğu ve Ava adı verilen bebeğe test yapıldı. Yeni doğan bebek dahil ailede virüse rastlanmadı. Şu an için hastanede tutulan bebeğin de önümüzdeki günlerde taburcu edilmesi bekleniyor.

ABD'de koronavirüs nedeniyle komaya giren kadın doğum yaptı
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