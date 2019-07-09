ABD'de kaybolan genç kızın cesedi, bir çöp poşetinde parçalanmış şekilde bulundu

Amerika'nın Nebraske eyaletinde kasiyerlik yapan 24 yaşındaki Sydney Loofe isimli kadın, bir internet uygulamasında 52 yaşındaki Aubrey Trail isimli adam ile tanıştı. Adamla buluşan Loofe'dan bir daha haber alınamadı. Genç kız buluşmadan önce son olarak Snapchat üzerinden "Buluşmam için hazırım" başlığı ile fotoğraf paylaşmıştı.

Bir ay sonra 14 parçaya bölünmüş cesedi bir çöp poşetinde Omaha kentinde yol kenarında bulundu. Polis yaptığı soruşturma sonrası, Aubrey'in cinsel ilişki sırasında Sydney'i öldürdüğü ve 25 yaşındakikız arkadaşı Bailey Boswell ile beraber cesedi parçaladıkları belirtildi.

Sydney'in avukatı, mahkeme Sydney'in paraya ihtiyacı olduğu için Aubrey, kız arkadaşı ve kendisine baba diyen üç kadınla beraber grup seks yapmayı kabul ettiğini söyledi.

ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCE İŞKENCE EDİLMİŞ

Mahkemede konuşan üç kadın Aubrey ile kız arkadaşı aracılığı ile tanıştıklarını ve sürekli grup seks yaptıklarını söylediler. Kadınlardan biri, Aubrey ve kız arkadaşının içinde çekiç bulunan ölüm çantası dedikleri bir çantalarının olduğunu söyledi.

Cesedin otopsisini yapan doktor Michelle Elieff, Sydney'in öldürülmeden işkenceye maruz kaldığını söyledi. Sydney'in öldüren çiftinin avukatı ise Sydney'in vücudundaki yaraların karşılıklı yapılan cinsel ilişki sırasında oluştuğunu söyledi.

SUÇLU BULUNURLARSA İDAM EDİLECEKLER

Kasım 2017 yılında meydana gelen olaydan sonra kız arkadaşı ile beraber tutuklu yargılanan Aubrey'in cezaevişnde iki kez kalp krizi geçirdiği belirtildi. Aubrey ve kız arkadaşı devam eden mahkemede suçlu bulunmaları halinde idam cezası alacaklar.