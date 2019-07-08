ABD'de düşen yıldırım, iskeledeki botu alev topuna çevirdi

Son günlerde şiddetli fırtınanın etkili olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinin en büyük şehri ve başkenti olan Boston'da yıldırım iskeleye bağlı olan bir bota çarpıp ateşe topuna çevirdi.

BOTTA KİMSE BULUNMUYORDU

O sırada iskele yakınında bulunan bir kişi yıldırımın bota çarptığı anı videoya aldı. Şans eseri botta kimse bulunmadığı için olayda ölen yada yaralanan olmadı.

METEOROLOJİDEN SEL UYARISI

Ulusal meteoroloji servisi, Boston'da yaşayan insanları aşırı yağışlar ve sel olaylarına karşı uyardı.