Bitkisel Hayattaki Kadın Doğum Yaptı, Tecavüz Zanlısı Erkek Hemşire Yakalandı
ABD'nin Arizona eyaletinde polis, bir bakımevinde 10 yıldır bitkisel hayatta olan kadının doğum yapmasıyla ilgili, bakımevinde çalışan erkek hemşireyi tecavüz suçlamasıyla gözaltına aldı.
ABD'nin Arizona eyaletinde polis, bir bakımevinde 10 yıldır bitkisel hayattaki bir kadının doğum yaptığı vakada, bakımevinde çalışan bir erkek hemşireyi tutukladı.
Zanlının Phoenix kentindeki Hacienda Healthcare adlı bakımevinde çalışan 36 yaşındaki Nathan Sutherland olduğu açıklandı. Sutherland'e cinsel saldırı ve korunmasız bir yetişkine cinsel saldırıda bulunma suçlamaları yöneltildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Küçük yaşlardan beri klinikte bulunan 29 yaşındaki hasta 29 Aralık'ta doğum yapmıştı.Klinikteki görevliler, hastanın doğum yapana kadar hamile olduğunun farkına varmadıklarını söylemişlerdi. Dünyaya gelen erkek bebek hastanın ailesine teslim edildi.
Polis, doğumun ardından cinsel saldırı soruşturması başlatmış ve kliniğin erkek görevlilerinden DNA örnekleri toplamıştı.
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Her hafta farklı fotoyla bu haber var . Eyalet adını değiştirip değiştirip okuyoruz.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Müslüman olduğumuz için ne kadar şükür etsek azdır.İyilikle Kalın.....Cevap Yaz 80 41 Yayından Kaldır
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ÇÜÜÜÜÜÜÜS …………………. . .Cevap Yaz 51 2 Yayından Kaldır
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pislik heryerde pislik ülke din mezhep ırk farketmiyo demekkiCevap Yaz 114 1 Yayından Kaldır
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Erkek hemşire ne ya olur muCevap Yaz 13 23 Yayından Kaldır