Bitkisel Hayattaki Kadın Doğum Yaptı, Tecavüz Zanlısı Erkek Hemşire Yakalandı

ABD'nin Arizona eyaletinde polis, bir bakımevinde 10 yıldır bitkisel hayattaki bir kadının doğum yaptığı vakada, bakımevinde çalışan bir erkek hemşireyi tutukladı.

Zanlının Phoenix kentindeki Hacienda Healthcare adlı bakımevinde çalışan 36 yaşındaki Nathan Sutherland olduğu açıklandı. Sutherland'e cinsel saldırı ve korunmasız bir yetişkine cinsel saldırıda bulunma suçlamaları yöneltildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Küçük yaşlardan beri klinikte bulunan 29 yaşındaki hasta 29 Aralık'ta doğum yapmıştı.Klinikteki görevliler, hastanın doğum yapana kadar hamile olduğunun farkına varmadıklarını söylemişlerdi. Dünyaya gelen erkek bebek hastanın ailesine teslim edildi.

Polis, doğumun ardından cinsel saldırı soruşturması başlatmış ve kliniğin erkek görevlilerinden DNA örnekleri toplamıştı.