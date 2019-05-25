ABD'de Bir Öğretmenin Kız Öğrenciyi Taciz Ettiği Anlar, Saniye Saniye Kaydedildi
ABD'de bir tarih öğretmeninin kız öğrenciyi taciz ettiği anlar, başka bir öğrenci tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla, hakkında daha önce de taciz iddiaları bulunan öğretmen görevden uzaklaştırıldı.
Amerika'nın Rutherford şehrinde bulunan Eagerville lisesinde tarih öğretmeninin kız öğrenciyi taciz ettiği anlar başka bir öğrenci tarafından cep telefonuna kaydedildi.
Görüntülerde, okulun hem basket hocası hem de tarih öğretmeni olan Travis Holland'ın, ayakta duran kız öğrencisine bir yandan bir şeyler anlatırken, diğer yandan da elini öğrencinin saçlarında gezdirdiği görülüyor. Holland, ellerini kız öğrencisinin sırtında yavaş yavaş aşağı ve yukarı hareket ettiriyor.
TACİZ EDİLEN ÖĞRENCİNİN ANNESİ KONUŞTU
Videonun sosyal medya üzerinden yayınlanmasıyla, hakkında daha önce de taciz şikayetleri bulunan öğretmen görevden uzaklaştırıldı. Videodaki kızın ebeveyni ise, kızlarının ailede yaşadığı bir ölümden dolayı öğretmenin kendisini teselli ettiğini söyledi.
POLİS SORUŞTURMA AÇMADI
Okul yönetimi, yaşanan çirkin olayı polise bildirdi ancak polis olay ile ilgili soruşturma açmayınca, şehrin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma açıldı. Okul yaptığı açıklamada, soruşturmanın nihai sonucu açıklanana kadar öğretmenin görevden alındığını söyledi.
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HER YER BOZULMUŞ DÜNYA BİTMİŞ ŞEREFSİZLİĞİN MÜSLÜMANI KEFERESİ KALMAMIŞ İNSANLIK BİTMİŞCevap Yaz Yayından Kaldır
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kız minik etekle giymiş taciz diyorlar giyinme öyle yawrum sarkarlarCevap Yaz 10 11 Yayından Kaldır
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Acaba o öğrencinin eli nerede diye bakiyormusunuzCevap Yaz 13 3 Yayından Kaldır
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DAVRANIS COK KÖTÜ AMA SANKÎ BÎZDEKÎLER COKMU MASUMLAR ! BU ÖGRETMENÎNKÎ SAPIKCA GÜZEL NOT VERME ELLEMESÎDÎR ? BÎZÎM TÛRKÎYEDE DAHA VAHÎMÎ YATIRMA, KALEM BATIRMA, KUCAGINA ALMA VE BERABER DENÎZE DALMADA VARDIRCevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
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Medeniyet e gerek yok Kuran Yeter!! Alın size medeniyetCevap Yaz 9 13 Yayından Kaldır
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