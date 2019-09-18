ABD'de bir polis, köprüden atlayan genci son anda kurtardı!

18.09.2019 19:00

ABD'de bir polis memuru, eşine nadir rastlanan bir kahramanlık örneğine imza attı. Tennessee eyaletinin Knoxville şehrinde görev yapan polis memuru Brian Rehg intihar girişiminde bulunan bir genci atladığı sırada bacaklarından tutarak kurtardı. O anlar saniye saniye kaydedilirken, görüntüler yürekleri ağızlara getirdi.

Polis memuru Rehg intihar etmek için köprüye çıkan bir genci, korkulukların yanında durarak ikna etmeye çalışıyordu. Genç, polisin ikna çabalarına kayıtsız kalarak; kendisini bir anda köprüden aşağıya bıraktı. Kahraman polis, genci ani bir refleksle bacaklarından tutarak aşağıya düşmesini engelledi.

Brian'nın bağlı bulunduğu departman ise polisin kahramanlığını göstermek için videoyu yayınladı.